The Party of Jew-Haters: Democrats Refuse to Sanction International Criminal Court for Targeting Israeli Leader – 155 Democrats Side with Jew-Hating States

On Tuesday night the US House of Representatives passed legislation to sanction the International Criminal Court for their assault on the Israeli leader.

The final vote was 247 to 155. Every single no vote was a Democrat lawmaker.

This came after the International Criminal Court the International Criminal Court filed arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

The Biden regime and its top officials are outspoken critics of Israel.

On May 20, 2024, the International Criminal Court filed an application for an arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israel’s Defense Minister Yoav Gallant.

Leftists cheered the news.

On Tuesday 155 Democrats refused to condemn the International Criminal Court for their unprecedented attack on the Jewish leaders.

Only 42 Democrats supported the measure.

The Democrat Marxists are truly the party of Jew hostility today.

205 Republicans supported the measure condemning the ICC on Tuesday.

Via Karli Bonne.

Here is a list of the 155 Democrats who voted against the measure.

