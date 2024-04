BREAKING: House Overwhelming Advances Globalist Ukraine Aid Bill 316-94 – Here are the 151 GOPers Who Voted YES

The House of Representatives overwhelmingly advanced the globalist foreign aid bill in a critical rule vote, seemingly putting the legislation on an easy glide to passage.

Jake Sherman broke the news a short time ago.

BREAKING — THE HOUSE has resoundingly cleared the rule to consider the foreign aid bill. 316-94 Y:

165 D

151 R N:

39 D

55 R — Jake Sherman (@JakeSherman) April 19, 2024

More Democrats (165) voted for the rule than Republicans. Still, a huge majority of GOPers voted to put America last.

As The Gateway Pundit’s Jordan Conradson reported, the bill delivers $95 billion in foreign aid to Ukraine, Gaza, Israel, and Taiwan, with the bulk of it ($60.84 billion) going to the Ukraine sinkhole.

Speaker Mike Johnson completely sold out to Joe Biden on the bill, who gleefully announced he would sign it into law.

Here are the 151 GOPers who voted to sell out America:

Aderholt Alabama

Amodei Nevada

Armstrong North Dakota

Arrington Texas

Babin Texas

Bacon Nebraska

Balderson Ohio

Barr Kentucky

Bean (FL) Florida

Bentz Oregon

Bergman Michigan

Bice Oklahoma

Bilirakis Florida

Bost Illinois

Bucshon Indiana

Burgess Texas

Calvert California

Cammack Florida

Carey Ohio

Carl Alabama

Carter (TX) Texas

Chavez-DeRemer Oregon

Ciscomani Arizona

Cole Oklahoma

Comer Kentucky

Crawford Arkansas

Crenshaw Texas

Curtis Utah

D’Esposito New York

De La Cruz Texas

Diaz-Balart Florida

Duarte California

Dunn (FL) Florida

Edwards North Carolina

Ellzey Texas

Emmer Minnesota

Estes Kansas

Ezell Mississippi

Fallon Texas

Feenstra Iowa

Ferguson Georgia

Finstad Minnesota

Fischbach Minnesota

Fitzgerald Wisconsin

Fitzpatrick Pennsylvania

Fleischmann Tennessee

Flood Nebraska

Foxx North Carolina

Franklin, Scott Florida

Fry South Carolina

Gallagher Wisconsin

Garbarino New York

Garcia, Mike California

Gimenez Florida

Gonzales, Tony Texas

Graves (LA) Louisiana

Graves (MO) Missouri

Grothman Wisconsin

Guest Mississippi

Guthrie Kentucky

Hern Oklahoma

Hill Arkansas

Hinson Iowa

Houchin Indiana

Hudson North Carolina

Issa California

Jackson (TX) Texas

James Michigan

Johnson (LA) Louisiana

Johnson (SD) South Dakota

Jordan Ohio

Joyce (OH) Ohio

Joyce (PA) Pennsylvania

Kean (NJ) New Jersey

Kelly (MS) Mississippi

Kelly (PA) Pennsylvania

Kiley California

Kim (CA) California

Kustoff Tennessee

LaHood Illinois

LaLota New York

Lamborn Colorado

Langworthy New York

Latta Ohio

LaTurner Kansas

Lawler New York

Lee (FL) Florida

Letlow Louisiana

Loudermilk Georgia

Lucas Oklahoma

Luttrell Texas

Maloy Utah

Mast Florida

McCaul Texas

McClain Michigan

McClintock California

McHenry North Carolina

Meuser Pennsylvania

Miller (OH) Ohio

Miller (WV) West Virginia

Miller-Meeks Iowa

Molinaro New York

Moolenaar Michigan

Moore (UT) Utah

Moran Texas

Murphy North Carolina

Newhouse Washington

Nunn (IA) Iowa

Obernolte California

Owens Utah

Palmer Alabama

Pence Indiana

Pfluger Texas

Reschenthaler Pennsylvania

Rodgers (WA) Washington

Rogers (AL) Alabama

Rogers (KY) Kentucky

Rouzer North Carolina

Rutherford Florida

Salazar Florida

Scalise Louisiana

Schweikert Arizona

Scott, Austin Georgia

Sessions Texas

Simpson Idaho

Smith (NE) Nebraska

Smith (NJ) New Jersey

Smucker Pennsylvania

Stauber Minnesota

Steel California

Stefanik New York

Steil Wisconsin

Strong Alabama

Tenney New York

Thompson (PA) Pennsylvania

Turner Ohio

Valadao California

Van Drew New Jersey

Van Duyne Texas

Van Orden Wisconsin

Wagner Missouri

Walberg Michigan

Wenstrup Ohio

Westerman Arkansas

Williams (NY) New York

Williams (TX) Texas

Wilson (SC) South Carolina

Wittman Virginia

Womack Arkansas

Yakym Indiana

Zinke Montana