Fiery Riots Erupt in France After Macron Uses Special Power to Raises Retirement Age without Vote (VIDEO)

French President Emmanuel Macron on Thursday used a special power to raise the retirement age from 62 to 64 without a vote.

Macron shunned Parliament and invoked a constitutional power to impose a bill that has sparked protests across France.

Fiery riots erupted in Paris on Thursday.

Garbage cans are on fire near the Champs-Élysées.

WATCH:

Les poubelles continuent d'être incendiées dans les rues près des Champs-Élysées #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/AdvOuS1rbp — QG le média libre (@LibreQg) March 16, 2023

Additional footage:

🔥 Retour de flamme dans la capitale 🔥 Après l’évacuation de la place de la Concorde à #paris, les poubelles s’enflamment dans les beaux quartiers parisiens à proximité de Madeleine.#ReformesDesRetraites #antireport pic.twitter.com/fcoE5QzjYd — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) March 16, 2023

Law enforcement in riot gear tried to disperse the protestors.

WATCH: